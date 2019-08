Juventus-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Napoli. Big match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Sarà il confronto numero 153 tra Napoli e Juventus in Serie A. 32 le vittorie azzurre, 48 i pareggi e 72 le vittorie bianconere.

La Juventus ha vinto entrambe le partite della scorsa Serie A contro il Napoli: non ottiene tre successi di fila contro i partenopei nella competizione dal 1993.

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide interne di Serie A contro il Napoli: completa il parziale il successo partenopeo per 1-0 dell’aprile 2018, grazie al gol al 90° di Koulibaly.

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha disputato 104 partite in Serie A con la maglia del Napoli, realizzando 71 reti tra il 2013 e il 2016. Da ex ha segnato due gol in cinque sfide con i partenopei nel massimo campionato.

L’esterno del Napoli, José Callejon, ha partecipato attivamente a quattro gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A (una rete e tre assist).

Non sarà presente sulla panchina della Juve l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Per lui 148 panchine con in azzurro: 98 vittorie, 25 pareggi e 25 sconfitte. 318 gol fatti, 143 subiti e 2.16 punti di media fatti dal “suo” Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus : (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; D.Costa, Higuain, Ronaldo.

Napoli: (4-2-3-1) Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens.

Comments

comments