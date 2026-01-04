Lazio-Napoli: il Napoli espugna l’Olimpico (0-2, 13′ Spinazzola, 31′ Rrhamani)

Lazio-Napoli: fischio d’inizio alle 12:30. Conte batte Sarri all’Olimpico. Migliore in campo Politano
14:26 finisce qui, con il Napoli che vince ancora una volta 2-0 e si porta a 37 punti, al momento secondo dietro il Milan (aspettando la gara dell’inter in serata)
91′ Punizione battuta da Pedro, Guendouzi davanti a Milinkovic-Savic colpisce la traversa.
90′ giallo per Romangoli. 5 minuti di recupero
88′ Espulsi Marusic e Mazzocchi dopo una rissa. Conte in campo da paciere
87′ per la Lazio: fuori Zaccagni, dentro Pedro
85′ escono Hojlund ed Elmas, entrano Lang e Ambrosino
81′ Espulso Noslin per doppia ammonizione.
78′ escono Rrahmani e Spinazzola, entrano Buongiorno e Gutierrez
77‘ nuova opportunità per Elmas di testa, schiaccia, fuori
71′ per la Lazio: fuori Cataldi e Cancellieri, dentro Belahyane e Isaksen.
69‘ esce Neres, entra Mazzocchi
68′ Cartellino giallo per Rrahmani e Noslin dopo qualche schermaglia reciproca in campo
67‘ fallo su Neres, costretto a uscire a bordo campo con i medici molto dolorante
62′ Cambio per la Lazio: fuori Pellegrini, dentro Lazzari.
53′ Il tiro di Hojlund colpisce l’esterno della rete
Ore 1335: inizia la ripresa
45′ + 3′ il palleggio del Napoli conduce gli azzurri negli spogliatoi in vantaggio di due gol
43′ brutto fallo su McTominay di Zaccagni che si lamenta, entra lo staff medico. Il match riprende dopo 2 minuti
38′ Napoli vicino al tris! Giocata di Neres cross e colpo di testa di Elmas che coglie in pieno la traversa.
31′ GOOOOLLL del Napoliiiii punizione Politano da fuori area, cross preciso per la testa di Rrhamani che insacca per il 2-0
25′ il Napoli spinge, la Lazio fatica a bloccare i varchi, e si innervosisce
13′ GOOOOOLLLLLLL Di Lorenzo recupera palla, serve Politano che crossa in area, libero sbuca dalla sinistra Spinazzola che infila Provedel
11′ punizione favorevole per il Napoli fuori area, nulla di fatto
8′ Napoli prova a costruire e liberare Hojlund, Lazio a sospendere in contropiede
12:32 partiti!
Le formazioni:
11.30 – FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund
Allenatore: Antonio Conte.