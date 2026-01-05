Serie A

Lazio-Napoli Retroscena Pedro.

Pubblicato il

Al termine della partita come spesso accade alcuni calciatori si sono salutati tra loro scambiandosi le maglie e tra questi Pedro.

Il calciatore ha chiesto una maglia dei campioni d’Italia dicendo scherzosamente

Me la sono meritata!”

Ovviamente é stato accontentato

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top