Mertens abbassa le pretese per convincere ADL, Juve ed Inter in agguato

Dries Mertens vuole rinnovare e restare a Napoli e, per farlo, è disposto ad abbassare le richieste di ingaggio. Lo riporta Tuttosport.

Inter e Juventus alla finestra, in attesa di conoscere il destino di Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e, fino ad ora, le sue richieste (10 milioni per due anni e 5 di bonus alla firma) non sono state accolte positivamente da De Laurentiis, attirando l’interesse delle due big di Serie A, pronte invece a proporre a “Ciro” il contratto richiesto.

Tuttosport, però, spiega che la volontà di Mertens sia ancora quella di proseguire la sua avventura in azzurro: “Dries, dal canto suo, preferirebbe restare a Napoli. La richiesta fatta a De Laurentiis è al ribasso: 10 milioni complessivi per 2 anni”.

