Mister(y) Sarri: Intrigo sulle rive del Tamigi

“Onorato per l’interesse di Top Club ma concentrato solo sulla finale di Europa League” Cos’altro aspettarsi dalle dichiarazioni di Sarri conoscendolo? Tutto assolutamente verosimile, compresa la voglia dichiarata in pubblico e sussurrata in privato di voler restare in Premier, con un accenno anche a Guardiola di cui parleremo più avanti.

D’altro canto l’ex Napoli, forte di un contratto molto remunerativo, si trova al centro di trame internazionali che sono poco legate ai risultati sportivi e, forse, neppure al calcio stesso. Sarri ha fatto benissimo al Chelsea ma in alcuni contesti questo non basta.

Il club è in vendita anche per i noti problemi di Abramovič con la residenza in Inghilterra ma il magnate russo non vuole svendere e, soprattutto, non si fa mettere alle strette. Per procrastinare la cessione, resistere alle pressioni e tenere tranquillo l’ambiente, la soluzione Lampard, sulla panchina dei blues, sembrerebbe la migliore.

Amatissimo in terra anglosassone, è spinto dai media inglesi che un giorno si e l’altro pure danno il benservito a Sarri. In realtà questi non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

La Premier è il campionato più ricco e affascinante che ci sia e vincere qui ha più gusto; per non parlare poi della possibilità, tra un po’, che si liberi addirittura la panchina del City con Guardiola che potrebbe dedicarsi a preparare il Qatar ai prossimi mondiali in una mega operazione multimilionaria. Questa però è un’altra storia e ci sarà tempo per raccontarla.

