Montervino: “Stanco di commentare gli atteggiamenti di una parte dei tifosi”

Francesco Montervino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e si è definito stanco degli atteggiamenti di una parte dei tifosi del Napoli.

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino va contro i tifosi; a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto sull’episodio che riguarda Insigne. Queste le sue parole:

“Ormai sono stanco di commentare atteggiamenti che ha una parte della gente nei confronti di chi muore per questa maglia. Diventa stucchevole. Lorenzo è un patrimonio di Napoli e del calcio italiano, ha scelto di trascorrere il meglio della sua carriera a Napoli e, anche quando non brilla come ieri, riesce a far gol.

E’ successo a tutti i napoletani e i figli di Napoli: nei periodi un po’ bui i tifosi prendono di mira questo tipo di calciatori.“

Comments

comments