Morata critico contro Chiellini dopo Atletico Madrid- Juventus

Alvaro Morata, come riportato da Marca dichiara: “Il fallo su Chiellini? Per fare fallo su uno dei centrali più forti del mondo serve altro. Lui normalmente gioca col contatto in area e mi domando se a parti inverse sarebbe stato rigore. Sicuramente no, ma l’importante è la vittoria finale”

