Napoli, allarme infortuni. E in 9 giorni arrivano Fiorentina, Lazio e Juventus

Con l’anticipo del quarto di finale contro la Lazio il Napoli si trova a dover affrontare un vero e proprio allarme infortuni.

Non saranno dei giorni facili per Gennaro Gattuso che dovrà fare i conti con i vari acciacchi dei suoi.

3 gare in 9 giorni e giocatori che ancora non hanno recuperato a pieno. Per Koulibaly, Mertens e Maksimovic è quasi impossibile il rientro prima della Juventus.

Gli azzurri quindi si trovano in una situazione di emergenza in cui dovranno giocare sempre gli stessi con poche, se non nulle, possibilità di turn over.

Un tour de force tutto al San Paolo, dove gli azzurri sperano almeno di recuperare il proprio pubblico.

