Napoli boom boom! Milk, Insigne, super Allan e una nuova coppia di fatto sullo sfondo.

Napoli boom boom, uno-due in faccia alla Lazio e si prende i primi 3 punti all’Olimpico.

Re Arek ricomincia come aveva finito, facendo quello che sa fare meglio, i gol.

Dimostra carattere, oltre che bravura.

Una pre-season vissuta lavorando sodo e con il peso di un fantasma invisibile ma molto ingombrante.

Fastidio ne avrà provato Milik quando l’unico attaccante invocato e sognato a Napoli era a migliaia di chilometri e nessuno sembrava disposto a parlare di lui se non per sottolinearne il doppio infortunio.

Ma non solo Milik, ieri il sigillo lo ha messo Insigne.

Leader di fatto del nuovo Napoli nei gesti e nelle parole.

Va ad esultare sotto la curva napoletana e ai microfoni non si nasconde:

“Siamo rimasti gli stessi con innesti di qualità è questa la nostra forza”

Poi aggiunge:

“L’anno scorso abbiamo dato tutto ma c’era qualcosa da limare. Ancelotti è un grande allenatore dobbiamo fare come ci dice”

Vuoi vedere che sotto sotto a fari spenti e senza troppo clamore i ragazzi hanno voglia di riprovarci sotto la guida esperta di mister Ancelotti?

Di sicuro Allan ne ha voglia, un anno in più non gli pesa, anzi lo promuove man of the match.

Bene anche Zielinski e Callejon ma bravi tutti.

Infine ma da non sottovalutare l’uscita dai corridoi dell’Olimpico a braccetto di Ancelotti e Giuntoli, ormai una coppia di fatto.

Il gruppo c’è la voglia di prendersi quello che gli stato scippato la scorsa stagione, pure.

Andiamo a vedere cosa ci racconterà questo nuovo campionato.

Bel calcio a tutti.

