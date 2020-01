Stanislav Lobotka è da ieri un nuovo calciatore del Napoli e ha già iniziato a lavorare presso il centro sportivo di Castel Volturno.

Il centrocampista ha iniziato subito ad allenarsi per essere a disposizione di Gattuso nel prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Il suo obiettivo è quello di fare il suo esordio contro i viola, come successo a Diego Demme, che ha già debuttato in Coppa Italia con il Perugia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

