Napoli, Milik non basta e rimedia un’altra sconfitta

Finisce 3-1 con il Wolfsburg, partita strana, brutta nel primo tempo, con i tedeschi in vantaggio su un errore di Zielinski.

Molto più Napoli nel secondo tempo che pareggia con Milik, sfiora, sempre con il polacco almeno altri due gol ma subisce una doppietta di Mehmedi, nel momento migliore.

Mertens entra e fa la differenza fino a che ce la fa.

Milik si conferma goleador di razza ed è la migliore notizia di questo periodo.

Ancora male Koulibaly, Hamsik così così, Insigne ancora non incide, nonostante qualche bello scambio con Callejon.

Allan si dimostra fondamentale, nessuno ancora come lui.

Fabián e Verdi meno bene delle altre volte.

Piacevole sorpresa Malcuit.

Karnezis fa un’ altra uscita a vuoto e causa gol ma ne salva altri due.

Il portiere è buono tra i pali, carente nelle uscite.

Il Napoli non ha ancora una manovra fluida e sbanda in difesa con Koulibaly lontano dalla forma migliore.

Sabato è già campionato e con un’avversaria scomoda come la Lazio.