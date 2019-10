Il Napoli continua a sondare il mercato e il nome nuovo, per il reparto difensivo, è quello di Unai Nunez, classe 1997, dell’Athletic Bilbao.

Lo spagnolo piace molto al ds azzurro, Cristiano Giuntoli, e ha già espresso la volontà di non rinnovare il proprio contratto con i baschi: per questo motivo, è stato poco impiegato in questo avvio di stagione. Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo del Napoli è trattare per provare a limare la cifra della clausola rescissoria, pari a 30 milioni.

