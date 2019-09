Napoli-Samp, previsti circa 40mila spettatori

L’edizione odierna del Corriere dello Sport presenta il match di questo pomeriggio tra Napoli e Sampdoria, facendo una stima degli spettatori previsti.

Al momento, ai 12mila abbonati, si aggiungono i 24mila che hanno acquistato normalmente il biglietto, per un totale di 36mila spettatori. Numeri che sembrano destinati ad aumentare, per una proiezione che si avvicina ai 40mila presenti. Numeri non male per l’esordio casalingo, tenendo anche conto del fatto che, tra qualche giorno, al San Paolo arriverà il Liverpool, gara per cui è previsto il pienone.

Comments

comments