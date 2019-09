Napoli-Sampdoria, settori superiori verso il sold out

Si avvicina Napoli-Sampdoria, terza giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri faranno il proprio esordio stagionale al San Paolo.

Sono in vendita i biglietti per la gara di Campionato SSC Napoli – UC Sampdoria che si disputerà il 14 Settembre 2019 ore 18.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00.

Esaurita la Curva B superiore, in esaurimento tutti gli altri settori superiori.

