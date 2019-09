Tra scetticismo e certezza, Llorente è pronto a prendersi Napoli

Fernando Llorente è l’ultimo acquisto del mercato azzurro. L’attaccante spagnolo arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Tottenham.

Arrivato dopo una preparazione fatta con il suo preparatore personale, ricordiamo Fernando Llorente era svincolato – dopo l’esperienza al Tottenham – Il Re Leone avrà sicuramente bisogno di un po’ di tempo per allinearsi con i nuovi compagni. Nonostante questo, ciò che filtra da Castelvolturno è più che confortante.

Il calciatore spagnolo, diversamente da quello che si potrebbe pensare data la statura e la sua impostazione, è dotato di buona velocità. Sembra addirittura che abbia già dato del filo da torcere in allenamento ai difensori giocandosela in velocità anche con Koulibaly.

Llorente a questa rapidità abbina una grande tecnica individuale: l’ex Spurs è in grado di proteggere il pallone come pochi altri attaccanti e riesce a giocare molto bene di sponda vista la sua altezza. In più, una delle sue caratteristiche tecniche fondamentali è l’abilità nel facilitare l’inserimento dei compagni di reparto creandogli spazio con i suoi movimenti, fattore che si sposa a meraviglia con quelle che sono le caratteristiche dei vari Insigne, Mertens, Callejon e Lozano: motivo principale per cui Ancelotti ha deciso di puntare su di lui.

Insomma, Fernando Llorente arriva tra lo scetticismo di molti e la certezza di pochi, ma i primi segnali ci sono e sono molto positivi. Ma di certo non poteva essere altrimenti per un calciatore che può vantare nel suo palmares un Mondiale e un Europeo con la Spagna, 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con la Juventus ed una Europa League con il Siviglia.

Inoltre lo spagnolo ha giocato due finali di Champions League, entrambe perse: una nel 2015 con la Juventus e una proprio quest’anno con la maglia del Tottenham.

Fernando è bello e… Abballa!

