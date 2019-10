Nazio-Napoli: possibile esordio con l’Italia per Di Lorenzo, sfida decisiva per Fabiàn, nella notte in campo Lozano

Ultimi impegni per i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Dopo Koulibaly, Mertens, Milik, Zielinski ed Elmas oggi chiudono la parentesi internazionale anche Insigne, Meret, Di Lorenzo, Fabiàn, Ospina e Lozano.

Di Lorenzo, Insigne, Meret. Con l’Italia già qualificata agli Europei 2020 alle 20:45 a Vaduz contro il Lichtenstein ci potrebbe essere l’esordio in nazionale per Di Lorenzo. Turno di riposo per Insigne mentre non è da escludere che Meret possa entrare nella ripresa. Diretta TV su RaiUno.

Fabiàn. A Stoccolma (ore 20:45) la Spagna cerca contro la Svezia il punto qualificazione a Euro 2020. Tra i calciatori più attesi in Patria il napoletano Fabiàn.

Ospina. Alle 21:00 a Villeneuve-d’Ascq-Lilla (Francia) la Colombia di Ospina affronta in amichevole l’Algeria.

Lozano. In una gara valida per la Nations League del Nord e Centro America il Messico alle 3:30 ora italiana a Città del Messico Lozano è impegnato con la sua nazionale contro Panama.

