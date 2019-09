NazioNapoli: vincono Elmas e Mertens, solo un pari per Zielinski con l’Austria

Questa sera i tre calciatori del Napoli Mertens, Zielinski ed Elmas sono stati impegnati con le rispettive nazionali per la gare di qualificazione ad Euro 2020.

Vince il Belgio di Mertens per 4-0 in trasferta con la Scozia e ipoteca la qualificazione distante solo un punto. L’attaccante del Napoli in campo per tutti i 90 minuti.

Vince anche la Macedonia di Elmas per 2-0 contro la Lettonia. Per il centrocampista azzurro 88 minuti ed un assist vincente per il gol dell’1-0 di Pandev.

Solo uno 0-0 per la Polonia di Zielinski contro l’Austria che però permette ai polacchi di mantenere il primato nel girone. Il calciatore azzurro in campo tutta la partita.

