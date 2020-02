Nedved risponde a Commisso: “Vinciamo sul campo, basta tirare in mezzo gli arbitri”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro la Fiorentina.

Ecco le parole di Pavel Nedved ai microfoni di DAZN. Il vice presidente della Juventus, dopo la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina, ha risposto alle parole proprio del Presidente viola, decisamente contrariato dalla direzione arbitrale:

“Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più. Non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Siamo stufi, la Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri”.

Comments

comments