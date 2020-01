Il portale online calciomercato.com riporta che Matteo Politano ha concluso le visite mediche di rito a Villa Stuart.

L’esterno si è poi diretto alla Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2024. Per quanto riguarda l’accordo tra Napoli ed Inter, si tratta di un prestito oneroso di 18 mesi con obbligo di riscatto (qui per i dettagli).

A breve, quindi, potrebbe anche esserci l’ufficialità.

Comments

comments