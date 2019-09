Rileggi il LIVE – Napoli-Sampdoria 2-0 (14′, 69′ Mertens)

Rivivete assieme a noi le emozioni di Napoli-Sampdoria, prima stagionale degli azzurri al San Paolo, con il live di 100×100 Napoli.

Si chiude qui! Il Napoli vince 2-0 con autorevolezza sulla Sampdoria. Doppietta di Mertens con Llorente che bagna la sua prima in Serie A con un assist e con la complicità del Var. Grande partita di Elmas e Fabian Ruiz, padroni del centrocampo e dei tempi di gioco, così come Di Lorenzo della fascia destra. Un Napoli convincente che con un gol per tempo archivia la pratica blucerchiata e si può preparare al meglio per la sfida di Champions contro il Liverpool tornando ad un punto di distanza dalla Juventus in classifica. Terza sconfitta consecutiva invece per la Sampdoria che resta a zero, ultima in classifica.

95′ – Finisce la partita! Napoli batte Sampdoria 2-0.

91′ – Murru si immola sul tiro a botta sicura di Callejon, calcio d’angolo. Zielinski sugli sviluppi del corner spara lontano dalla porta di Audero.

90′ – Vengono concessi 5 minuti di recupero.

88′ – Napoli in scioltezza in questi ultimi minuti, amministra il pallone e, quando può, si rende pericoloso soprattutto con Insigne.

83′ – Insigne a un passo dal 3-0! Riceve in area sulla destra da Younes, sterza mandando a vuoto il difensore ma il suo tiro a giro sul secondo palo esce di un soffio.

82′ – Occasione per Gabbiadini che dal limite dell’area spara alto.

80′ – Ultimo cambio per il Napoli: vera e propria standing ovation e stadio in piedi a cantare per “Ciro”, Mertens esce e al suo posto entra Younes.

78′ – La Sampdoria finisce i cambi: al posto di Rigoni, entra De Paoli.

76′ – Di nuovo vicinia al gol la Sampdoria. Su una palla persa di Insigne parte il contropiede della squadra ospite. Difesa del Napoli fuori posizione, Gabbiadini mette in mezzo dall’interno dell’ara di rigore, ma Ekdal, a Meret battuto, sfiora soltanto.

75′ – Sostituzione per il Napoli: esce Elmas ed entra Insigne. Scroscio di applausi per uno dei nuovi acquisti del Napoli autore davvero di un’ottima partita. Prima del cambio, occasione per Quagliarella che tira al volo in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo e lambisce il palo.

71′ – Callejon al volo sul cross di Mertens! Audero alza in angolo.

Gol segnato dal belga sull’asse con il nuovo entrato Llorente. Lo spagnolo raccoglie in area un pallone crossato dalla sinistra sull’uscita del portiere, con lo specchio chiuso, passa a Mertens che tira a botta sicura e segna grazie ad una deviazione. Il Var ha controllato un’eventuale posizione irregolare di un giocatore del Napoli che non c’è stata.

69′ – ED E’ GOL!!! RADDOPPIO DI MERTENS! Gol convalidato dal Var!!!

68′ – Sostituzione Sampdoria: esce Caprari per Gabbiadini. Applausi, seppur timidi, per l’ex attaccante azzurro.

67′ – VAR all’opera su un gol annullato al Napoli.

65′ – Primo cambio per il Napoli: avvicendamento tra i nuovi acquisti, esce Lozano (immerso dagli applausi del pubblico) ed entra Llorente (ovazione anche per lui). Cambio anche per la Samp: esce Regini ed entra Leris.

61′ – Ancora Elmas! Stoppa un pallone lanciato dalla difesa doria, avanza dribblando un avversario e conclude dal limite dell’area. Rasoterra oltre il secondo palo.

60′ – Possibilità in contropiede per il Napoli, con Mertens lanciato palla al piede, Lozano fa movimento sul secondo palo. Ma il belga si accentra e tira, centrando in testa in pieno Murillo che finisce a terra. Mertens mette quindi il pallone in fallo laterale per permettere i soccorsi.

59′ – Ci prova Mertens con una conclusione velleitaria verso il secondo palo, abbondantemente al lato. Insigne è tornato a scaldarsi.

56′ – Gioco fermo su una rimessa in gioco per il Napoli. Elmas cade a terra ed entra lo staff medico azzurro. Intanto, si prepara ad entrare Insigne.

53′ – Ancora Napoli aggressivo. Forte il pressing già nella tre quarti difensiva della Sampdoria, recuperando spesso il pallone e rendendosi pericoloso. Elmas tira dalla distanza, il pallone finisce alto.

51′ – Grande giocata di Elmas! Riceve palla sul limite sinistro dell’area di rigore, con un colpo da fermo dribbla l’avversario e si presenta in area concludendo sul primo palo e costringendo Audero a rifugiarsi in calcio d’angolo.

19.05 – Inizia il secondo tempo.

45+2 – Finisce il primo tempo!

45′ – Concessi due minuti di recupero.

44′ – Attenzione a Quagliarella. Tiro dalla lunga distanza che non passa lontano dal palo.

40′ – Giallo per Caprari. Buono sprint in mezzo al campo di Lozano che passa in mezzo a due, il doriano lo tocca e lo mette giù.

36′ – Ammonito Fabian Ruiz. Leggerezza dello spagnolo che perde palla a centrocampo e stende l’avversario in contropiede. Sulle proteste, ammonito anche Ancelotti.

30′ – Errore di Koulibaly che scatena il contropiede della Sampdoria. Caprari non vede Quagliarella sulla destra e si avventura in un tiro deviato in angolo.

26′ – Ammonito Regini. Atterrato Elmas al limite dell’area. La punizione successiva di Mertens si infrange sulla barriera.

24′ – Si riprende a giocare.

22′ – Cooling break. Le squadre si fermano per abbeverarsi.

18′ – CHE SHOW AL SAN PAOLO! Occasioni da una parte e dall’altra! Prima Mertens, poi Rigoni. Ma mentre la traversa ferma il belga, Meret fa un vero miracolo sul numero 10 blucerchiato.

16′ – Lozano a un passo dal 2-0!!! Recuperata palla sulla tre quarti offensiva, riceve il messicano che dribbla al limite dell’area, ma il duo destro si spegne a un soffio dal palo.

15′ – Altra occasione clamorosa per il Napoli!!! Elmas si trova dopo una bella combinazione a tu per tu con il portiere, defilato però sulla sinistra. Il tiro a incrociare esce oltre il secondo palo.

Bel gol al termine di una bella azione del Napoli. Gioco allargato sulla destra da Lozano per il solito Di Lorenzo che, puntuale, mette il cross di prima in mezzo. Mertens si fa trovare pronto al limite dell’area piccola e segna battendo Audero sul primo palo. Il San Paolo intona in coro “Olè Olè Ciro”.

13′ – GOOOOOL!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO CON MERTENS!!!!

9′ – Miracolo di Meret! L’estremo difensore del Napoli, da terra, con un colpo di reni mette il pallone in calcio d’angolo su un tiro dall’interno dell’area piccola, sempre sugli sviluppi di un corner.

7′ – Ammonito Maksimovic. Scivola sul possesso di Quagliarella e lo stende sul possibile contropiede.

5′ – Prima conclusione in porta, del Napoli: Fabian Ruiz raccoglie un passaggio di Callejon al termine di un’azione manovrata. Il tiro dal limite, di mancino, si spegne tra le braccia di Audero.

18.02 – FISCHIO d’inizio! Il primo possesso è per la Sampdoria.

17.59 – I giocatori rientrano in campo, risuona l’inno della Serie A. E’ tutto pronto, ormai ci siamo!

17.50 – Le squadre sono rientrate e “Decibel” Bellini legge le formazioni. Lungo applauso per Quagliarella.

17.29 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita.

QUI le formazioni ufficiali di NAPOLI e SAMPDORIA.

Ciao a tutti dal San Paolo, amici di 100×100 Napoli.

E’ tutto pronto per l’inizio della partita tra Napoli e Sampdoria, prima stagionale dei ragazzi di Ancelotti tra le mura del San Paolo, rimesso a nuovo in occasione delle Universiadi. Il Napoli viene da 3 punti nelle prime due gare di campionato, frutto della vittoria contro la Fiorentina e la sconfitta contro la Juventus. Due partite pirotecniche che hanno evidenziato qualche fragilità in difesa, sì, ma una grande capacità offensiva della squadra di Ancelotti. La Sampdoria invece viene da due sconfitte consecutive, contro la Lazio (a Genova) ed il Sassuolo (a Reggio Emilia). Evidente la necessità dei ragazzi di Di Francesco di fare risultato contro un Napoli rimaneggiato in vista della partita di Champions League contro il Liverpool di martedì.

