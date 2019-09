San Paolo, interviene la ditta dei lavori: “La consegna sarà rispettata”

Sulla questione degli spogliatoi dello stadio San Paolo è intervenuta anche la ditta che si è occupata dei lavori; nel farlo, ha ribadito che la data della consegna sarà rispettata.

L’amministratore della Tipiesse (che si è occupata dei lavori di ristrutturazione del San Paolo) di Bergamo, Carlo Perego, è intervenuto su ciò che si è scatenato sulla situazione dei lavori nello spogliatoio. L’amministratore ha ribadito che la data della consegna sarà rispettata, prevista per domani alle 10.

Di seguito le sue parole:

“I lavori degli spogliatoio del San Paolo sono finiti, tranne piccole finiture che saranno completate domani. La consegna degli spogliatoi è prevista per venerdì 13 alle ore 10, la data è confermata. Non siamo in ritardo anzi siamo in avanti sui tempi contrattuali, e avremmo potuto finire prima ma ci hanno ritardato le piscine che avrebbe dovuto fare il Napoli.

Mi meravigliano le parole di Ancelotti, perché lui probabilmente non lo ha visto nemmeno; oggi (ieri, ndr) in mattinata è venuto il figlio del presidente De Laurentiis e si è complimentato.

Dopo le Universiadi abbiamo avuto 45 giorni per demolire spogliatoi, rifare gli impianti e invece di polemizzare bisognerebbe ringraziare le maestranze che hanno lavorato giorno e notte, per questo ci siamo rimasti malissimo nel leggere quelle frasi.“

