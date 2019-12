Serie A – Termina a San Siro la sfida tra Inter e Genoa valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: ecco com’è andata.

E’ una super Inter quella vista oggi a San Siro contro il Genoa. Un grande Lukaku con una doppietta e un assist non fa rimpiangere Icardi. Per i nerazzurri c’è tempo anche per far gioire il giovane Esposito che ha trovato, su calcio di rigore, il primo gol in carriera in Serie A. E’ 4-0 per l’Inter.

Comments

comments