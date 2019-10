Serie A, programmazione settima giornata: Napoli torna su Sky

Con la pubblicazione degli anticipi ed i posticipi fino alla sedicesima giornata, si conosce anche la divisione delle partite; per questo turno il Napoli torna su Sky.

Il Napoli torna su Sky per la partita contro il Torino, in programma domenica 6 ottobre alle ore 18. La scorsa giornata la partita degli azzurri l’ha trasmessa Dazn, che per il secondo anno consecutivo divide la programmazione dei match con Sky.

Oltre alla partita degli azzurri, anche il derby d’Italia sarà trasmesso sulla piattaforma satellitare; di seguito la programmazione completa:

5/10/2019

SPAL – Parma SKY, ore 15

Hellas Verona – Sampdoria SKY, ore 18

Genoa – Milan DAZN, ore 20 e 45

6/10/2019

Fiorentina – Udinese DAZN, ore 12 e 30

Atalanta – Lecce DAZN, ore 15

Bologna – Lazio SKY, ore 15

Roma – Cagliari SKY, ore 15

18.00 Torino – Napoli SKY, ore 18

Inter – Juventus SKY, ore 20 e 45.

Infine si ricorda che l’anticipo di venerdì, tra Brescia e Sassuolo, ha subito il rinvio a causa della morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi.

