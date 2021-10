Nonostante l’arbitraggio di Juventus-Roma che ha scatenato diverse polemiche , l’AIA ha deciso di non fermare Daniele Orsato.

L’arbitro veneto, al centro delle polemiche sia per la sua valutazione in occasione del rigore per la Roma che per le parole dette a Cristante, sarà dunque arruolabile dalla federazione per la prossima giornata di campionato.

