Calciomercato gennaio: i possibili obiettivi del Napoli

Il 2 gennaio 2020 prende il via la sessione invernale del calciomercato. Il Napoli, dopo il passaggio dal 4-4-2 di Ancelotti al 4-3-3 di Gattuso, deve modificare la sua rosa in alcuni ruoli.

Vediamo reparto per reparto per reparto dove e con chi potrebbe cambiare la rosa dei calciatori a disposizione di Gattuso.

Portieri. Almeno fino a giugno i tre portieri del Napoli dovrebbero restare Meret, Ospina e Karnezis. A fine stagione con Meret che Gattuso intende schierare sempre titolare, saranno da valutare le posizioni di Ospina (potrebbe chiedere di fare il titolare altrove) e Karnezis (invece potrebbe chieder di giocare di più).

Difesa. Con Malcuit out per infortunio la conferma di Hysaj quale alternativa di Di Lorenzo completa la coppia di esterni di destra almeno fino a giungo. Anche tra i centrali fini a giugno non ci dovrebbero essere sorprese con Koulibaly, Manolas, Maksomovic e Luperto a formare le due coppie. Il solo Tonelli potrebbe essere ceduto già a gennaio. A sinistra Mario Rui la certezza, mentre Ghoulam potrebbe dire addio all’azzurro (Marsiglia?) e lasciare il suo posto al greco Koutris che accetterebbe di buon grado di essere un non titolare non solo fino a giugno.

Centrocampo. Escluso a gennaio per motivi regolamentari l’arrivo sia di Amrabat dal Verona e di Schone dal Genoa, a Gattuso servirebbe almeno un altro centrocampista. Confermati almeno fino a giugno Allan, Elams, Fabiàn e Zielinski, nel 4-3-3 del tecnico calabrese mancherebbe il centrocampista centrale con doti di regista. Complicata la trattativa per Torreira, per Giuntoli è più abbordabile la pista Lobotka, anche se non sono da escludere sorprese clamorose quali ad esempio Danilo Pereira del Porto o il colpaccio di mercato Tonali del Brescia. In bilico invece la posizione di Gaetano: tenerlo in rosa come sesto centrocampista o cederlo in prestito per farlo crescere? Se dovesse partire allora il Napoli dovrebbe acquistare un secondo centrocampista.

Attacco. Confermato Insigne è difficile immaginare una doppia sfida Napoli-Barcellona in Champions senza Callejon e Mertens. Pertanto in attacco sono ipotizzabili solo due cambiamenti. Il primo riguarderebbe Llorente che potrebbe passare alll’Inter in cambio di Politano con Mertens che dovrebbe alternarsi con Lozano per far rifiatare Milik. Il secondo invece vedrebbe coinvolto Younes che ha avuto finora inspiegabilmente troppo poco spazio e potrebbe chiedere la cessione per giocare di più e magari entrare in qualche trattativa.

Riepilogando. Il Napoli a gennaio potrebbe intervenire così:

in entrata: uno o due centrocampisti (Lobotka, Torreira, Tonali, Pereira), un esterno sinistro (Koutris), un attaccante (Politano);

in uscita: Ghoulam (Marsiglia), Llorente (Inter) e Younes (quale pedina di scambio), Gaetano (da valutare).

