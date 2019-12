Da Milik a Zielinski i calciatori del Napoli fanno Mea Culpa e prendono un impegno

Un passo in avanti verso la fine di un tunnel che sembra non finire mai.

Le dichiarazioni recenti di Milik e Zielinski vanno entrambe verso questa direzione: ricompattare un ambiente distrutto attraverso vittorie e gioco.

La consapevolezza di entrambi i calciatori polacchi di essere tra i protagonisti di un’annata fin qui negativa è senza dubbio un segnale che lascia ben sperare per il futuro. Le loro ammissioni, inoltre, evidenziano anche una crescita mentale e caratteriale che potrà essere d’aiuto per il proseguo di questa stagione ma anche per le stagioni successive.

“Speriamo che da questa domenica possiamo ripartire per far divertire i nostri tifosi.”

In queste parole di Zielinski, intervistato oggi a Radio Kiss Kiss, sta il vero impegno preso dai calciatori nei confronti dei tifosi che più di tutti stanno pagando un inizio di stagione così negativo.

Le dichiarazioni di Milik e Zielinski sono parole che servono in un momento difficile come questo e che dovranno portare alla rinascita di una squadra che fin qui ha buttato alle ortiche un enorme potenziale che purtroppo si è visto solo a sprazzi.

