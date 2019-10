Francia-Turchia, una montagna di appelli per annullare il match

La partita di questa sera tra Francia e Turchia, valida per le qualificazioni a Euro 2020, rischia di diventare temuta; i francesi chiedono di annullare il match.

Un quantitativo enorme di appelli per annullare Francia-Turchia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020, in programma questa sera. Una conseguenza delle azioni sia del paese che della squadra stessa, con il gesto del saluto militare dopo il gol all’Albania.

Il presidente del partito centrista francese Udi, Jean-Cristophe Lagarde, ha commentato così:

“Non possiamo accogliere decentemente allo Stade de France coloro che salutano il massacro dei nostri alleati curdi. Con questo saluto militare la nazionale turca ha purtroppo varcato la frontiera che dovrebbe separare sport e politica.”

L’europarlamentare Jordan Bardella, invece, ha lanciato un duro appello, sottolineando che “il calcio non può servire la propaganda di Erdogan.“

