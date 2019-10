UFFICIALE – Milan-Napoli: vendita vietata per i residenti in Campania senza Fidelity Card

Per Milan-Napoli i residenti in Campania che non sono in possesso della Fidelity Card non possono acquistare i biglietti; di seguito tutti i dettagli.

Con la partenza della vendita dei biglietti per Milan-Napoli, si scopre che i residenti in Campania senza tessera non potranno acquistarli. Di seguito tutti i dettagli:

I tagliandi sono in vendita fino alle 19.00 di venerdì 22 novembre presso i punti vendita, Vivaticket, presso Casa Milan, le filiali BPM abilitate, online sul sito acmilan.com tramite il servizio eticketing https://singletickets.acmilan.com.

Prezzo Biglietti

Il costo di un singolo tagliando è di 40 Euro al quale va applicato il diritto di prevendita.

Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età.

Di seguito il link per le informazioni sulle modalità di vendita https://singletickets.acmilan.com.

Modalità di acquisto

Si ricorda che i biglietti di Settore Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Milano se sprovvisti di biglietto.

Restrizioni alla vendita

Non è consentita la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Sono esclusi da tale divieto i titolari di Tessera del Tifoso (Fidelity Card).

Cambio Nominativo

In caso di cessione del biglietto è necessario effettuare la procedura di cambio nominativo attraverso il servizio online predisposto sul sito https://singletickets.acmilan.com

Per l’accesso allo stadio unitamente al biglietto sarà necessario presentare anche la ricevuta di conferma di avvenuto cambio nominativo, scaricabile una volta portata correttamente a termine la procedura online.

Il rispetto del Regolamento d’Uso dello Stadio

Si ricorda che l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano l’accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (si veda il Regolamento d’Uso dello Stadio, all’interno del presente documento).

