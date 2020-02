Elseid Hysaj ha rilasciato un’intervista a Sky nella giornata di oggi; in questa intervista il terzino albanese ha sponsorizzato anche Kumbulla.

Per Hysaj, infatti, Kumbulla avrà un grande futuro. Di seguito le sue parole:

“Kumbulla vale molto, è forte. Lui ha bisogno di fiducia e di crescere. Come tutti i giovani hanno paura a fare qualcosa in più. Deve restare con i piedi per terra, penso che avrà un grande futuro.“

