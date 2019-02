Koulibaly è l’eccezione alla regola del turnover

Lunga disamina del Corriere dello Sport sulla sfida tra Napoli e Juventus, soffermandosi sull’uomo che non sa cos’è il turnover: Kalidou Koulibaly.

Il quotidiano si sofferma sulla sfida di domenica sera che vede protagoniste Napoli e Juve, e nel farlo da ampio risalto a Kalidou Koulibaly; il difensore senegalese, nei piani di Ancelotti, non ha mai fatto parte del turnover.

Questo fa capire l’importanza del difensore per la squadra e per l’allenatore. L’unica eccezione è stata nella nefasta partita contro l’Inter a San Siro, dove poi ha saltato due giornate per via della squalifica; ma se non fosse successo niente, si parlerebbe ancora del giocatore più impiegato d’Europa. Record detenuto fino a quella partita.

Quello che rimane però è sempre un’unica sensazione: il miglior difensore al mondo, ad oggi, sembra essere proprio lui. Una crescita costante negli anni da parte sua, dove se prima c’era solo strapotere fisico e qualche errore tecnico, ora vengono a mancare anche questi ultimi.

L’unica nota un po’ stonata è il gol; in questa stagione è ancora fermo a quota zero, nonostante le prestazioni eccellenti. L’ultimo suo gol risale proprio alla sfida contro la Juve della stagione scorsa, quel famoso gol che ridiede speranza ad un intero popolo. Che sia la volta buona per il ritorno al gol?

