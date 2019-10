Roma, Pellegrini operato: fuori due mesi, salterà il Napoli

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, si è infortunato durante la partita vinta contro il Lecce. Il comunicato del club giallorosso.

Due mesi di stop. Tanto dovrà restare lontano dal campo Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma infortunatosi in occasione del successo dei giallorossi in casa del Lecce. Il giocatore domenica aveva riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro e questa mattina è stato operato. L’intervento, spiega la Roma in una nota, è stato eseguito a Villa Stuart dal prof. Santucci e in presenza del responsabile sanitario del club Andrea Causarano, ed è perfettamente riuscito. “Presumibile il recupero agonistico in 60 giorni” conclude la società fissando così il ritorno in campo di Pellegrini a dicembre.

Fonte: ANSA.

