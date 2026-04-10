Ritiro Dimaro

Le date del ritiro di Dimaro

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Così il Napoli su X per annunciare le date di Dimaro:

Dimaro c’è, il Napoli anche: si riparte ancora dal Trentino!

Vieni a fare visita agli azzurri in ritiro dal 17 al 27 luglio

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