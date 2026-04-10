Le date del ritiro di Dimaro

Così il Napoli su X per annunciare le date di Dimaro:
Dimaro c’è, il Napoli anche: si riparte ancora dal Trentino!
Vieni a fare visita agli azzurri in ritiro dal 17 al 27 luglio
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